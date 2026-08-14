Gemlik'te Kaybolan Epilepsi Hastası 36 Saat Sonra Zeytinlikte Bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün sabah evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası Ali Rıza Derin (48), ekiplerin 36 saatlik arama çalışması sonucu Umurbey bölgesindeki zeytinlik alanda sağ olarak bulundu. Derin, sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan epilepsi hastası Ali Rıza Derin, zeytinlik alanda bulundu.
Gemlik ilçesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda ikamet eden epilepsi hastası Ali Rıza Derin (48), dün sabah saatlerinde evinden çıktı. Bir süre sonra Derin'e ulaşılamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgede arama çalışmaları başlattı.
Zeytinlik alanda bulundu
Ekiplerin 36 saatlik yoğun arama kurtarma çalışması sonrasında Ali Rıza Derin, Gemlik ilçesinin Umurbey bölgesinde zeytinlik alanda sağ olarak bulundu. Derin sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.