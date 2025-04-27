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Gemlik'te İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Gemlik'te İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde virajda kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gemlik ilçesi Gemlik-Armutlu Yolu Büyükkumla mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, virajda kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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