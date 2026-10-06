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Gemlik'te evlerinde cinayete kurban giden Kara çifti son yolculuğuna uğurlandı

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Gemlik'te evlerinde cinayete kurban giden Kara çifti son yolculuğuna uğurlandı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde cinayete kurban giden Kara çifti, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, kılınan namazın ardından mezarlığa götürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde cinayete kurban giden Kara çifti, son yolculuklarına uğurlandı.

Halitpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda evlerinde hayatını kaybeden 67 yaşındaki Vural ve Asiye Kara'nın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kara çifti için Gemlik'te cenaze töreni düzenlendi. Çiftin yakınları, sevenleri ve vatandaşların bir araya geldiği namazın ardından cenazeler, gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere mezarlığa götürüldü.

Çiftin ölümü ilçede büyük üzüntüye neden olurken, cenaze töreninde yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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