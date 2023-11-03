Gemlik'te eşini darbederek parasını gasp eden şüpheli tutuklandı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadını darbederek zorla parasını alan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin daha önce uyuşturucu kullanımından dolayı sabıka kaydı olduğu belirtildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde eşini darbederek zorla parasını aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Eşref Dinçer Mahallesi Özkan Sokak'taki bir evde yaşayan U.S. (22), eşinden para vermesini istedi.
Olumsuz yanıt alan U.S, darbettiği kadının 400 lirasını gasbetti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan U.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
U.S'nin uyuşturucu kullanımından dolayı sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa