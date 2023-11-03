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Gemlik'te eşini darbederek parasını gasp eden şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadını darbederek zorla parasını alan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin daha önce uyuşturucu kullanımından dolayı sabıka kaydı olduğu belirtildi.