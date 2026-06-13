Gemlik Başsavcısı Kocabey Ankara'ya atandı
Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, Ankara'da Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Sekreteri olarak atandı. HSK kararnamesiyle 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey Ankara'da Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Sekreteri olarak atandı.
Hakimler Savcılar Kurulu, 2026 Yılı Ana Kararnamesi'ni yayımladı. Adli Yargı Kararnamesi ile 4 bin 608, İdari Yargı Kararnamesi ile 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararname dahilinde Gemlik Cumhuriyet Savcılarından Alpay Sarıaslan yeni başsavcı oldu. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı