Gemlik Başsavcısı Kocabey Ankara'ya atandı

Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey Ankara'da Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Sekreteri olarak atandı.

Hakimler Savcılar Kurulu, 2026 Yılı Ana Kararnamesi'ni yayımladı. Adli Yargı Kararnamesi ile 4 bin 608, İdari Yargı Kararnamesi ile 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararname dahilinde Gemlik Cumhuriyet Savcılarından Alpay Sarıaslan yeni başsavcı oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı