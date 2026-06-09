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Sivas'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Sivas'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde hırsızlık suçundan 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ş., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 Haziran 2026 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, Aksaray İlamat ve İnfaz Bürosu'nun 2026/9401 karar numarasıyla 'Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.Ş. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Öte yandan yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüğü belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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