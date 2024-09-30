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Gelin ve damadın kabus dolu anları! İşte düğünü iptal ettiren kavga

Gelin ve damadın kabus dolu anları! İşte düğünü iptal ettiren kavga
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğüne giderken gelin ve damadın aileleri arasında kavga çıktı. Yol ortasındaki kavgada gelin ve damadın babaları birbirlerine saldırdı. Düğün iptal olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Düğüne giden gelin ve damadın aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yol ortasındaki kavga bir anda büyüdü.

DÜNÜRLER BİRBİRLERİNE TEKME TOKAT SALDIRDI

Gelin ve damadın babaları birbirlerine tekme tokat saldırmaya başladı. Araya girenler kavgayı güçlükle sonlandırırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Düğün de iptal oldu.

Gebze'de düğüne giderken gelin ve damat aileleri arasında başlayan sürtüşme yol ortasında kavgaya dönüştü. Gelin ve damadın babaları birbirlerine saldırdı, düğün iptal oldu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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