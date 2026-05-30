Askerdeki damattan nişanlısına hediye koç

Diyarbakır'da vatani görevini yapan genç, Kurban Bayramı'nda nişanlısına gelin gibi süslenmiş koç hediye etti. Yüzyıllık gelenek sosyal medyada ilgi gördü.

Vatani görevi nedeniyle Diyarbakır'da bulunan genç Kurban Bayramı'nda genç nişanlısına gelin gibi süslenmiş koç hediye etti.

Anadolu'da yüzyıllardır süregelen Kurban Bayramı'nda damat adayının gelin adayına olan sevgisini göstermek ve aileleri birbirine kaynaştırmak amacıyla yapılan Gelin Koçu geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Diyarbakır'da vatani görevini yapan genç Antalya'da yaşayan nişanlısına Kurban Bayramı'nda gelin gibi süslenmiş koç hediye etti. Gencin ailesi tarafından al yazma ile süslenen koç gelin adayının evinin önüne çalgı ve türküler eşliğinde getirilerek genç kıza teslim edildi. Bu anlarda görüntülü görüşme ile damat adayı nişanlısının mutluluğuna şahit oldu. Yüzyıllardır süren gelenek sosyal medya hesaplarında yoğun ilgi gördü. - ANTALYA

