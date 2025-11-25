Gelibolu'da Balık Satış Yerlerine Denetim

Gelibolu'da ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince balık satış yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Gelibolu ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ile Gıda Kontrol ekiplerince balık satış yerlerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında satışa sunulan balıkların boy, tür ve avlanma zamanı uygunluğu, iş yerlerinin hijyen şartları incelendi. Ürün etiketleme kurallarına uyulup uyulmadığı, satış alanlarının genel düzeni, kullanılan ekipmanların uygunluğu ve izlenebilirlik belgelerinin tam olup olmadığı da ekiplerce kontrol edildi. - ÇANAKKALE