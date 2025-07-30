Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Beyazgül, işlemler için emniyete götürüldü. İl Başkanı'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
GELECEK Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Gelecek Partisi İl Başkanı Yaşar Beyazgül, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Beyazgül işlemleri için emniyete götürüldü. Yaşar Beyazgül'ün işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa