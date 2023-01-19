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Gediz'deki yangında traktör, otomobil ve samanlık yandı

3. Sayfa Haberleri

Gediz'deki yangında traktör, otomobil ve samanlık yandı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde bir evde çıkan yangında samanlık, traktör ve araba yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde bir evde çıkan yangında samanlık, traktör ve araba yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenikent Beldesi Gölcük Mahallesinde Hasan Karaca'ya ait evin samanlığında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın mahalline jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin büyümesi ile yangın mahallinin yakınlarında bulunan traktör ve otomobile sıçrayan yangın Gediz Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası otomobil ve traktör tamamen yanarken samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ve çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

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