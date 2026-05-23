Gediz'de otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, bir otomobilin yoldan çıkarak savrulması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz-Kütahya Karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya il merkezinden Gediz ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan 22 yaşındaki sürücü İ.B. idaresindeki 43 AHT 335 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak durabildi.

Meydana gelen tek taraflı kazada, araçta maddi hasar oluşurken, sürücü İ.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.E. (59), H.B. (40) ve A.T.E. (30) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralanan 4 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

