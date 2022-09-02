Gece yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye bin 373 lira ceza 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ta gece geç saatlerinde trafikte yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız eden sürücüye bin 373 lira cezai işlem uygulandı. Kahramanmaraş'ta gece geç saatlerinde trafikte yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız eden sürücüye bin 373 lira cezai işlem uygulandı. Olay, gece saat 02: 50 sıralarına Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. 06 BB 0317 plakalı otomobilin sürücüsü A.T. çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek ses ile müzik dinledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili durdurdu. Yapılan incelemenin ardından otomobil sürücüsüne Kabahatler Kanunu çerçevesinde bin 373 lira, yolcu konumundaki üç kişiye ise ayrı ayrı 277 lira cezai işlem uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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