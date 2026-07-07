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Gece yarısı patlatılan havai fişek, mahalleyi ayağa kaldırdı: Kimi deprem sandı, kimi maç var zannetti

Gece yarısı patlatılan havai fişek, mahalleyi ayağa kaldırdı: Kimi deprem sandı, kimi maç var zannetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde gece yarısı sokak ortasında atılan havai fişekler mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı. Vatandaşlar önce deprem, sonra düğün veya maç sandıklarını söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde gece yarısı sokak ortasında atılan havai fişek mahalle sakinlerinin yüreğini ağzına getirdi. Havai fişek seslerine uyanan vatandaşlardan biri, "Önce deprem oldu sandım, sonra düğün var zannettim" derken, bir diğeri ise, "Gece patlama sesi oldu o anda yatsı namazı kılıyordum. Bayağı bir korktum. Hatta maç var zannettim" sözleriyle yaşadığı korkuyu anlattı.

Olay, gece saat 00.02 gibi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 No'lu Sağlık Ocağı yanındaki caddede kimliği belirsiz bir şahıs, yolun ortasında havai fişek ateşledi. Gece yarısı yüksek sesle patlayan havai fişekler mahalle sakinlerinde büyük panik ve korkuya neden oldu. Havai fişekleri kimin patlattığı belirsizliğini korurken, mahalle sakinleri yaşadıkları korkuyu anlattı.

"Deprem oldu sandım, sonra düğün var zannettim"

Yaşanan olay sonrası deprem olduğunu zannettiğini anlatan Kadir Kılboz, "Bir patlama oldu deprem olduğunu zannettim. Hatay'da depremden çıktığım için bayağı korktum. Sonra düğün var zannettim" dedi.

Namaz kıldığı anda patlama geldiğini ve çok korktuğunu anlatan Murat Sipahioğlu, "Gece patlama sesi oldu o anda yatsı namazı kılıyordum. Bayağı bir korktum. Hatta maç var zannettim. Başka yerde havai fişek atılmayınca şüphelendim. Korktuk yani. Böyle bir olayın yaşanması kötü. Herkes yatarken meydana geldi bu olay. Hamile olan var, sabah erkenden işe gidecek olan var. İnsanların bunları düşünmesi lazım" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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