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Eskişehir'de Gece Yarısı Korna Kabusu

Eskişehir'de Gece Yarısı Korna Kabusu
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Eskişehir'de park halindeki bir otomobilin kornası bilinmeyen bir nedenle gece saatlerinde uzun süre çaldı. Yaklaşık 1 saat süren ses kirliliği üzerine mahalle sakinleri sokağa döküldü ve polisin müdahalesiyle korna susturuldu.

Eskişehir'de park halindeki bir otomobilin kornası gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle uzun süre çalınca mahalle sakinleri sokağa döküldü; yaklaşık 1 saat süren ses kirliliği polisin müdahalesiyle son buldu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Doğdu Sokak'ta park halinde bulunan 11 AAB 064 plakalı otomobilin kornası, gece geç saatlerde henüz bilinmeyen bir sebeple aniden çalmaya başladı. Yaklaşık 1 saat boyunca kesintisiz şekilde çalmaya devam eden korna sesi nedeniyle uykusundan uyanan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Sesi kesmek için aracın başına geçen vatandaşlar bir sonuç alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu aracın kornası susturuldu. Kornanın susmasıyla mahallede rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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