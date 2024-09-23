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Gece kulübünde katliam! Bir anda silahını çekip önüne geleni öldürdü

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Meksika'da bir gece kulübünde çıkan kavgada 3 kişi öldürüldü.Kavganın başlangıcında bir kişinin silahını çekip havaya ateş ettiğini gören kartel üyesinin kavgaya karışan herkesi tek tek vurduğu görülüyor. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son yıllarda kartellerin esiri olan Meksika'da kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Bir gece kulübünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi, çevredekileri korkutmak için silahını çekip havaya ateş etti. Bunu gören kartel üyesi ise silahını çekip kavgaya karışan herkesi vurdu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gece kulübünde katliam! Bir anda silahını çekip önüne geleni öldürdü
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

sinan çayırcı:

Havaya atarsan kafana atarlar .

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Dağıstan:

Salla babam salla , meydan boş nasılsa

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