Gece kulübünde 2 kişiyi öldüren sanığın davası bugün görüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te geçtiğimiz yıl bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Necmettin Gök ve Eyüp Öğe'nin öldürülmesine ilişkin açılan davanın 2'nci duruşması bugün görüldü.

Gaziantep 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Ercan Yılmaz, sanık Berat Baran Şahin, tutuksuz sanıklar, maktul aile yakınları, maktul avukatları ve sanık avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar ve sanıklar dinlendi. Tanık Aydın Gök, olay gününü anlattı. Tanık Gök, sanık Ercan Yılmaz'ın fazla alkol aldığını bu yüzden de yer kavgası çıkardığını iddia ederek etrafa arabasından getirdiği silahla ateş ettiğini söyledi. Tanık Gök, olay yerinde yaralanan Necmettin Gök ve Eyüp Öğe'nin katilinin sanık Ercan Yılmaz olduğunu ifade etti.

2 kişinin ölümüne sebep olan sanık suçlamaları kabul etmedi

Sanık Ercan Yılmaz, tanığın ifadesinin yalan olduğunu belirterek silahı ilk kullananının kendisi olmadığını söyledi.

Diğer sanık Berat Baran Şahin ise nefsi müdafaadan dolayı silah kullandığını söyledi.

Mahkeme heyeti, olay günü orada bulunan tanıkların getirilmesine, eksik raporların tamamlanmasını, Berat Baran Şahin'i adli kontrol şartıyla serbest kalmasına sanık Ercan Yılmaz'ın tutukluluğunun devamına, davanın bir sonraki duruşmaya erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 30 Haziran 2024 yılında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahların çekilmesiyle kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen mermiler Necmettin Gök ve 6 kişiye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Necmettin Gök'ün hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Necmettin Gök'ün cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Silahlı kavgada yaralanan 38 yaşındaki Ercan Y. ve 37 yaşındaki Eyyüp Ö.'nin ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi gören her iki kişinin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.