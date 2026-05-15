Park halindeki su tankerine çarpan scooter sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki su tankerine çarpan scooter sürücüsü hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi 1111 Sokak'ta seyreden N.D.'nin kullandığı scooter, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki su tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan N.D., hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. N.D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı