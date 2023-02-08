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"Gebersinler" paylaşımına kelepçeli ev hapsi

3. Sayfa Haberleri

'Gebersinler' paylaşımına kelepçeli ev hapsi

Samsun'da yaşayan bir kadın, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'takiler gebersinler" paylaşımıyla ilgili ifadesi alınarak, mahkemece kendisine elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

Samsun'da yaşayan bir kadın, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'takiler gebersinler" paylaşımıyla ilgili ifadesi alınarak, mahkemece kendisine elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

Samsun'da ikamet eden N.Ç. adlı kadın Wahatsapp durum paylaşımında Kahramanmaraş merkezli deprem ile ilgili "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'takiler gebersinler" şeklinde paylaşım yapınca ihbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında inceleme başlatıldı. Polisin daveti üzerine bugün avukatı ile birlikte Samsun Adliyesine giden N.Ç., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.Ç., küçük yaşta kötü yola düşürüldüğünü ve bazı kişilere kızdığı için bu yüzden böyle bir paylaşım yaptığını savunarak, "Paylaşım yaptıktan sonra pişman olup sildim. Hatta bu olay sonrası depremzedelere yardım bile gönderdim. Pişmanım" dedi.

Mahkeme, N.Ç.'ye elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verdi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Şanlıurfa Samsun 3. Sayfa Haberler

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