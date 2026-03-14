İsrail'in saldırılarının devam ettiği ve insani krizin sürdüğü Gazze Şeridi'ni kum fırtınası vurdu. Fırtına, Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında evlerin yıkılması sonucu binlerce Filistinlinin kaldığı çadırları olumsuz etkiledi. Çadırlarda yaşayan sivillerin günlük hayatı daha da zorlaştı. Bölge halkı arasında özellikle kronik solunum hastalığı olanlar, fırtına nedeniyle sağlık durumlarının kötüleşmesinden endişe duyduklarını belirtti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı