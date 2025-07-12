Gazze Şeridi'nde Can Kaybı 57 Bin 882'ye Yükseldi

Gazze Şeridi'nde Can Kaybı 57 Bin 882'ye Yükseldi
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 57 bin 882'ye ulaşırken, yaralı sayısı ise 138 bin 95 olarak kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 59 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 882'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 59 can kaybının kayıtlara geçtiği, 208 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sözde yardım dağıtımları sırasında 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 53 kişinin yaralandığı aktarıldı. Sözde yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 805'e, yaralananların sayısının ise 5 bin 252'ye ulaştığı aktarıldı. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybının 7 bin 311'e, yaralı sayısının ise 26 bin 54'e yükseldiği kaydedildi. Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 882'ye, yaralı sayısı ise 138 bin 95'e çıktı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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