Gazze Şeridi'nde Açlık: Son 24 Saatte 3 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in açlığı bir silah olarak kullandığı Gazze Şeridi'nde son 24 saate içinde 3 sivil yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde siviller açlığa mahkum ediliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin yardım geçişlerini kısıtladığı ve açlığı bir silah olarak kullandığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 Filistinli yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Bakanlık açıklamasında, "Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'i çocuk olmak üzere 370'e yükseldi. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 16'sı çocuk toplam 92 ölüm kaydedildi" denildi. - GAZZE