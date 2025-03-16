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Gazze Şeridi'nde 17 cansız bedene daha ulaşıldı

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İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin bahçesinde bulunan toplu mezarlardan çıkarılmaya devam ediyor. Son olarak 17 kişinin daha cenazesi bulundu.

İsrail saldırılarında hayatını kaybederek Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi olan Şifa Hastanesi'nin bahçesine gömülen 17 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

17 CANSIZ BEDENE DAHA ULAŞILDI

Gazze Şeridi'ndeki toplu mezarlar açılmaya devam ediyor. İsrail saldırılarında hayatını kaybederek Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi olan Şifa Hastanesi'nin bahçesinde gömülen 17 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Filistin Sivil Savunma ekipleri tarafından çıkarılan cenazelerden 9'u aileleri tarafından kimlikleri tespit edilirken, 8 cenaze ise Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Kimlik tespiti yapılan cenazelerin başka mezarlıklara defnedileceğini aktarıldı.

4 GÜNDE 78 KİŞİ CENAZE

Şifa Hastanesi'nde geçtiğimiz perşembe gününde bu yana 78 kişinin cenazesine ulaşıldı.

Gazze Şeridi'nde 17 cansız bedene daha ulaşıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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