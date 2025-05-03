Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 52 Bini Aştı

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 77 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 495'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 48 saatte 77 can kaybının kayıtlara geçtiği, 7'sinin önceki saldırılarda hayatını kaybeden ve cansız bedenine ulaşılan siviller olduğu belirtildi. Son 24 saatteki saldırılarda ayrıca 275 kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana yaşanan can kaybının 2 bin 396'ya, yaralı sayısının ise 6 bin 325'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 52 bin 495'e, yaralı sayısının 118 bin 366'ya ulaştığı kaydedildi.

En az 51 kişi açlıktan yaşamını yitirdi

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ni abluka altında tutuyor ve bölgeye su, yiyecek veya tıbbi malzeme girişine izin vermiyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin verilerine göre Gazze'de en az 51 kişi yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) daha önce yaptığı açıklamada, 5 yaş altı yaklaşık 335 bin çocuğun şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle ölümün eşiğinde olduğunu belirtmişti. - GAZZE