Gazze'de can kaybı 72 bin 292'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 4 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 72 bin 292'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, bölgede enkaz altında kalanları arama çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 4 kişinin cansız bedeninin ve 5 yaralının getirildiği bildirildi. Cenazelerden birinin İsrail askerleri tarafından düzenlenen yeni saldırıda öldüğü, üçünün ise daha önceki saldırılarda meydana gelen enkazlardan çıkarıldığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 716'ya, enkaz altından çıkarılanların sayısının 759'a, yaralı sayısının da bin 968'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 292'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 172 bin 73'e yükseldiği aktarıldı.

"Gazze Şeridi'nde 2 bin 693 çocuk hem annesini hem babasını kaybetti"

Bakanlık saldırılardan etkilenen çocuklara ilişkin detayları da paylaşarak, "Çocuklardan 21 bin 510'u öldü, 41 bin 283'ü yaralandı, 24'ü kayıp, 864'ü uzuv kaybı yaşadı. Bin 268 çocuk travmatik beyin hasarı ya da omurilik yaralanması geçirdi, 4 bin çocuk başka hastanelere sevk edildi, refakatsiz 5 bin 305 çocuktan yüzde üçü kronik hastalığa yakalandı" denildi.

İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'nde 49 bin 758 çocuğun babasını, 6 bin 103 çocuğun annesini, 2 bin 693 çocuğun ise hem annesini hem babasını kaybettiği ifade edildi. Çocuklardan 300'ünün kanser, 150'sinin kan hastalıkları ile mücadele ettiğini, 27'sinin ise çocuk hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı