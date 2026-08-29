Gazze'de Ateşkes İhlali: 48 Saatte 10 Ölü

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu son 48 saatte 10 cenaze hastanelere ulaştırıldı, 18 kişi yaralandı. Bölgeye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 449'a, yaralı sayısı 174 bin 472'ye yükseldi.

İsrail'in bölgede yürürlükte olan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 10 naaş ve 18 yaralının ulaştırıldığını açıkladı. Naaşlardan 9'unun İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybeden kişilere, 1'inin ise daha önceki saldırıların ardından enkaz altından çıkarılan bir kişiye ait olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 313'e, yaralananların sayısının ise 4 bin 361'e yükseldiği bildirildi.

Toplam can kaybı 73 bin 449'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 73 bin 449'a, yaralı sayısının ise 174 bin 472'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bazı kişilerin hala enkaz altında ve yollarda bulunduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bölgelere ulaşamaması nedeniyle bu kişilere müdahale edilemediği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı