Haberler

Gazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 401'e yükseldi

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde son 48 saatte yaşanan saldırılar sonucunda can kaybı 401'e, yaralı sayısı ise 1108'e ulaştı. 10 Ekim'deki ateşkesin ardından İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 13 can kaybının kayıtlara geçmesi sonucu Ekim ayında ilan edilen ateşkesten bu yana toplam can kaybı sayısı 401'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 401'e, yaralı sayısı bin 108'e yükseldi. Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 243 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 925'e, yaralı sayısı 171 bin 185'e ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
