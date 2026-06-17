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Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saatte 2 can kaybı, 5 yaralı

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 16'ya, yaralı sayısı 173 bin 265'e yükseldi.

İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 73 bin 16'ya, yaralı sayısı 173 bin 265'e ulaştı.

İsrail, Hamas ile yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saat içinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından daha önceki saldırılarda hayatını kaybeden 6 kişinin de toplam can kayıplarına dahil edildiğini bildirdi.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 5'e, yaralı sayısı 3 bin 157'ye yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı ise 73 bin 16'ya, yaralı sayısı 173 bin 265'e ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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