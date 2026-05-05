Gazze'de ateşkes ihlali: 2 ölü, 11 yaralı

İsrail, Gazze Şeridi'nde Ekim ayında varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail'in son 24 saat içinde gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı, önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin de cenazesine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 834'e, yaralı sayısı 2 bin 365'e yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 615'e, yaralı sayısı ise 172 bin 468'e ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı