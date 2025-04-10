Gazze'de Saldırılarda Can Kaybı 50 Bin 886'ya Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 886'ya yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 40 kişinin hayatını kaybettiği, 146 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 522 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 834 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bakanlığın açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 886'ya, yaralı sayısı ise 115 bin 875'e yükseldi. - GAZZE