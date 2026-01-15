Haberler

Gazze'de can kaybı 71 bin 441'e yükseldi

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirerek, İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırılarından bu yana ölü sayısının 71 bin 441'e, yaralı sayısının ise 171 bin 329'a yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 2 kişinin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 441'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 2 kişinin cansız bedeninin getirildiği, 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 451'e, yaralı sayısının bin 251'e ulaştığı belirtildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 71 bin 441'e, yaralı sayısının 171 bin 329'a ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
