Gazze'de can kaybı 71 bin 271'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 2 kişinin cenazesinin getirildiği; böylelikle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 271'e yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altındaki bedenleri arama çalışmaları sürüyor. Bölgede yoğun çalışmalar yapan Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 2 kişinin cansız bedeninin ve 1 yaralının getirildiği, cenazelerden birinin enkaz altından çıkarıldığı, birinin ise İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 416, enkaz altından çıkarılanların sayısının 683, yaralı sayısının da bin 153 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 271'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 171 bin 233'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE