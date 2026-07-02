Gazze'de can kaybı 73 bin 74'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde can kaybı 73 bin 74'e yükseldi.

İsrail'in Hamas ile varılan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin sivillere yönelik saldırıları nedeniyle son 24 saatte hastanelere 4 cenaze ve 12 yaralı getirildi. Bakanlığın açıklamasında, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 59'a, enkaz altından çıkarılanların sayısının 788'e, yaralananların sayısının ise 3 bin 429'a yükseldiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 73 bin 74'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 537'ye ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı