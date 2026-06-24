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Gazze'de can kaybı 73 bin 41'e yükseldi

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana can kaybı 73 bin 41'e, yaralı sayısı ise 173 bin 402'ye yükseldi. Ateşkes sonrası enkaz altından çıkarılan ceset sayısı 785 oldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 41'e, yaralı sayısı 173 bin 402'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı 785 olarak açıklandı. Ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 29'a, yaralı sayısı 3 bin 294'e yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı ise 73 bin 41'e, yaralı sayısı 173 bin 402'ye ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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