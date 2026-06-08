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Gazze'de can kaybı 72 bin 980'e yükseldi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 9 sivilin daha hayatını kaybettiğini, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72 bin 980'e, yaralı sayısının ise 173 bin 171'e ulaştığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukaya aldığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 9 sivilin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72 bin 980'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde can kayıpları artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 9 sivilin cansız bedeniyle 43 yaralının getirildiği bildirildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 970'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 782'ye, yaralı sayısının da 3 bin 63'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 72 bin 980'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 171'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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