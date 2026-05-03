Gazze'de can kaybı 72 bin 610'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 72 bin 610'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, bölgede enkaz altında kalanları arama çalışmaları da kısıtlı imkanlarla devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in son 24 saatte bölgede düzenlediği saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 830'a, enkaz altından çıkarılanların sayısının 767'ye, yaralı sayısının da 2 bin 345'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 610'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 172 bin 448'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
