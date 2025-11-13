Gazze'de Bir İsrailli Eşir Cesedi Daha Bulundu

Filistin İslami Cihat Örgütü, Gazze Şeridi'nde devam eden arama çalışmaları sırasında 1 İsrailli esirin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in saldırılarında ölen esirlerin cesetleri enkazlardan çıkarılarak İsrail'e teslim edilmeye devam ediyor. Filistin İslami Cihat Örgütü, Han Yunus'un güneyinde İsrail ordusu kontrolünde olan bir bölgede yürütülen arama çalışmaları sırasında 1 İsrailli esirin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Cesedin yerel saatle 20.00'da Kızıl Haç aracılığıyla İsrail güçlerine teslim edilmesi bekleniyor.

Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ve diğer gruplar tarafından bugüne kadar 28 esirden 24'ünün cesedi İsrail'e teslim edildi. - GAZZE ŞERİDİ