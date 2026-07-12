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Gazze'de son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 223'e yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 223'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Bakanlık, bölgede ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 100'e, yaralananların sayısının ise 3 bin 546'ya ulaştığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 73 bin 223'e, yaralananların sayısının ise 173 bin 654'e yükseldiğini açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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