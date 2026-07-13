Gazze'de son 24 saatte 8 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybederken, daha önce yaralanan 1 kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail askerlerinin saldırıları nedeniyle 7 sivilin öldüğü, 32 sivilin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık, daha önce yaralanan bir kişinin de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının bin 108'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 800'e yükseldiği, yaralı sayısının da 3 bin 578'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 231'e, toplam yaralı sayısının da 173 bin 686'ya ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı