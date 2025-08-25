Gazze'de Açlık Sebebiyle 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 11 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde açlığı silah olarak kullanması nedeniyle meydana gelen insani krizde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece son verilerle birlikte Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 117'si çocuk 300'e yükseldi. - GAZZE