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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 742'ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 33 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, 2 kişinin cenazesinin de daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarıldığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 675'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 851'e, yaralı sayısının da 6 bin 95'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 74 bin 742'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 176 bin 227'ye ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı