Gazipaşa'da Umuma Açık İş Yerlerine Sigara Denetimi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından umuma açık iş yerlerinde sigara denetimi yapıldı. Yasağa uymayan işletmelere ve müşterilere idari işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, umuma açık iş yerlerinde sigara denetimi yaptı. Kurallara uymayan müşteriler ve işletmelere işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından umuma açık iş yerlerine yönelik sigara denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimi yasağının uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi. İlçede faaliyet gösteren işletmeler tek tek denetlenirken, yasağa uymadığı tespit edilen işletmeler ve müşteriler hakkında idari işlem yapıldı. Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi. - ANTALYA