Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosikletin sürücüsü savrularak yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gazi Mahallesi D-400 karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 07 BRA 923 plakalı motosikletin sürücüsü Hamza A., aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada motosikletin devrilmesi ile yola savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamza A., yapılan değerlendirme sonrası ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı