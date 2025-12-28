Haberler

Gazipaşa'da akülü motosiklete otomobil çarptı: 1 ölü

Gazipaşa'da akülü motosiklete otomobil çarptı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinde meydana gelen kazada, üç tekerlekli akülü motosiklet sürücüsü Hasan Tektaş, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üç tekerlekli akülü motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Gazipaşa ilçesine bağlı Gazi Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Tektaş idaresindeki 10 ASK 512 plakalı üç tekerlekli akülü motosiklete, Alanya istikametinden Gazipaşa yönüne seyir halinde olan Nazım A. yönetimindeki 01 ZN 161 plakalı Hyuhdai marka otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan akülü motosiklet sürücüsü Hasan Tektaş ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Tektaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavındayken aniden hayatını kaybetti
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor! Ekip son set gününde veda pastası kesti

Fenomen dizi bu akşam final yapıyor! Son sette veda pastası kestiler
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı