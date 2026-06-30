Manavgat'ta tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.15 sıralarında Beyrebucak Mahallesi D-400 Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anamur'dan Gazipaşa yönüne seyreden B.E. yönetimindeki 68 AJ 270 dorse, 68 HA 649 plakalı tır, yan yoldan çıkan E.K. idaresindeki 07 BBE 768 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyoneti önüne alarak sürükleyen tır, aracın devrilmesine neden oldu. Kazada kamyonet sürücüsü E.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine dönerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı