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Gazipaşa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Gazipaşa'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi ayağından yaralanırken, kaçan şüpheli polis tarafından tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. ile Necmettin Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Hasan K.'nin yanında bulunan tabanca ile ateş açtığı iddia edildi. Açılan ateş sonucu Necmettin Ç. sağ ayağından yaralanırken, sol bacağında da sıyrık oluştu. Olay sırasında yaralının yanında bulunan yeğeni Ozan Ç.'nin silah seslerinin ardından can güvenliği endişesiyle bölgeden uzaklaşarak yakındaki polis noktasına sığındığı öğrenildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Necmettin Ç., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

4 boş kovan bulundu

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde 4 adet boş kovan tespit edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Hasan K., ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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