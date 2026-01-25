Haberler

Gazipaşa'da park halindeki otomobile çarpan sürücü kaçtı

Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir otomobilin park halindeki araca çarpmasının ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki bir otomobile arkadan çarpan araç sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Kaza, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde saat 00.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deniz istikametinden çarşı yönüne seyir halinde olan 07 AHH 521 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 07 CHH 78 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil kaldırıma çıkarak yan yattı.

Kazaya karışan araç sürücüsü, olay yerinde durmadan kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada maddi hasar oluştuğu öğrenilirken, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
