Gazipaşa'da park halindeki otomobile çarpan sürücü kaçtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki bir otomobile arkadan çarpan araç sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Kaza, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde saat 00.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deniz istikametinden çarşı yönüne seyir halinde olan 07 AHH 521 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 07 CHH 78 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil kaldırıma çıkarak yan yattı.

Kazaya karışan araç sürücüsü, olay yerinde durmadan kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada maddi hasar oluştuğu öğrenilirken, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA