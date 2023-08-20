Gazipaşa'da motosiklet denetimleri arttı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı. Eksik evrak, abartı egzoz ve trafiğe çıkışında engel bulunan motosikletler, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Trafik ekipleri, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısının her geçen gün arttığı ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde plakasız, kasksız, egzozu açık ve eksik evrakla trafiğe çıkan motosikletlere cezai işlem uygularken, sürücülere de uyarıda bulundu. Motosiklet kazalarının önüne geçmek, abartı egzoz ile çevreyi rahatsız eden, egzoz patlatan ve eksik evrakla trafikte cirit atan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, çok sayıda motosiklet çekici yardımıyla Yediemin Otoparkı'na çekildi.

Ekipler özellikle kask takmadan trafiğe çıkan sürücüleri uyararak, meydana gelebilecek olası motosiklet kazalarında ölümlerin genellikle kafaya alınan darbeler sonucunda oluştuğunu belirtti. Yaz aylarında motosiklet kullanımının büyük oranda arttığına dikkat çeken polis ekipleri, amaçlarının ceza yazmak değil, yaşanması muhtemel kazalara önlem almak olduğunu belirterek, sürücüleri kurallara uymaya davet etti. Ekipler tarafından rutin olarak yapılan denetimlerin, devam edeceğine vurgu yapıldı. - ANTALYA