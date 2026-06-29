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Gazipaşa'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Gazipaşa'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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Gazipaşa'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü Nalan A. yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Gazipaşa'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi ile 7. Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emine S. yönetimindeki 07 UK 158 plakalı kamyonet, Gümrük Caddesi'nden Uğur Mumcu 7. Sokak'a dönüş yaptığı sırada, Deniz istikametinden çarşı yönüne seyir halinde olan Nalan A. idaresindeki 07 BBZ 537 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Nalan A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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