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Otomobil takla attı, ortalık savaş alanına döndü

Otomobil takla attı, ortalık savaş alanına döndü
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1.98 promil alkollü sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki araç ve motosikletlere çarpıp takla atan otomobilde sürücü yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kazada çok sayıda araç ve motosiklette maddi hasar oluştu.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. yönetimindeki 07 CID 691 plakalı otomobil, deniz istikametinden çarşı yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan araç ve motosikletlere çarptıktan sonra takla attı.

Kazada park halindeki bir otomobil ile dört motosiklet hasar gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü E.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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